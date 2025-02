Biathlon-Kader steht! Dieses DSV-Ass ergattert den letzten WM-Platz

Lenzerheide (Schweiz) - Das WM-Aufgebot der deutschen Biathletinnen steht! Während bei den Männern bereits fünf Sportler für die Titelkämpfe in Lenzerheide nominiert worden waren, blieb bei den Frauen ein Platz vorerst unbesetzt. Jetzt gab der DSV die glückliche Fünfte bekannt: Das letzte WM-Ticket geht an Johanna Puff (22).

Johanna Puff (22) hat sich das fünfte WM-Ticket bei den deutschen Biathlon-Damen gesichert. © Marco BERTORELLO / AFP

Die Rosenheimerin hatte bei der EM in Lenzerheide sowohl im Einzel als auch mit der Staffel Gold gewonnen und sich so als mit Abstand beste deutsche Athletin für den letzten Kaderplatz aufgedrängt.

Eigentlich hatte der DSV in der Vorwoche angekündigt, bereits nach Sprint und Verfolgung (das wäre am Samstag gewesen) eine Entscheidung über die fünfte WM-Teilnehmerin zu fällen und das auch von der Laufleistung abhängig zu machen.

Doch die Laufleistungen aller deutschen Damen bleiben in den Einzelrennen hinter den Erwartungen zurück, erst bei der Staffel am gestrigen Sonntag überzeugten die DSV-Starterinnen auch in der Loipe.

Und so erhält Johanna Puff den Zuschlag - und springt nach einem bisher mehr als schwierigen Winter noch auf dem WM-Zug auf, auf dem nur durch den Ausfall von Vanessa Voigt (27) überhaupt noch ein Platz frei geworden war.