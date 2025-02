Nach großer Ernüchterung: Deutsche Biathlon-Staffel holt überraschend EM-Gold

Martell (Italien) - Nach enttäuschenden Laufleistungen in den vergangenen Tagen hatte damit wohl keiner gerechnet: Die deutschen Frauen haben sich bei der Biathlon -EM im italienischen Martell am Sonntag überraschend die Goldmedaille gesichert.

Johanna Puff (22) zeigte am Sonntag eine starke Leistung am Schießstand und beim Laufen und sicherte so den Sieg in der EM-Staffel ab. © Marco BERTORELLO / AFP

Das Quartett um Startläuferin Stefanie Scherer, Anna Weidel, Marlene Fichtner und Schlussläuferin Johanna Puff verwies die favorisierten Französinnen und die Italienerinnen auf den zweiten und dritten Rang.

Das Team zeigte dabei eine überzeugende Leistung und das nicht nur am Schießstand, sondern vor allem auch auf der Strecke. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, denn am Samstag in der Verfolgung enttäuschten die deutschen Frauen in Sachen Laufleistung.

Puff, die am Mittwoch im Einzel noch Europameisterin geworden war, landete am Samstag nur auf Rang neun und das, obwohl sie sich keinen einzigen Schießfehler geleistet hatte. Dennoch betrug ihr Rückstand auf Siegerin Baiba Bendika, die sogar dreimal daneben schoss, 48,8 Sekunden.

Auch Scherer tat sich enorm schwer, was den Trainern bereits Sorgenfalten auf die Stirn jagte. Weidel, Marion Wiesensarter und Fichtner verbesserten sich in der Verfolgung allerdings.