04.01.2024 18:48 Biathlon-Legende Fourcade stellt Weltcup in Oberhof infrage!

In Hinblick auf den verschobenen Sprint der Männer beim Biathlon-Weltcup in Oberhof hat Ex-Biathlet Martin Fourcade den Weltcup in Thüringen infrage gestellt.

Von Carsten Jentzsch

Oberhof - In Hinblick auf den aus Wettkampf-Sicht betrachtet verschobenen Biathlon-Weltcup-Auftakt in Oberhof hat Frankreichs Biathlon-Legende Martin Fourcade (35) den Weltcup im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen infrage gestellt. In seiner aktiven Laufbahn als Biathlet hat Martin Fourcade (35) selbst Bekanntschaft mit dem Weltcup in Oberhof gemacht. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa In englischer Sprache teilte Fourcade, der von sich behaupten kann, fünfmal olympisches Gold um den Hals getragen zu haben, in Richtung Oberhof aus. Auf Deutsch schrieb er sinngemäß: "Vielleicht ist es an der Zeit, einen Veranstaltungsort zu wählen, der zu unserer Zeit passt". Zu Beginn seiner Kritik wies er auf die Kunstschnee-Produktion im Thüringer Wald hin. Zudem wandte er sich in Sachen Umweltengagement fragend an die Internationale Biathlon Union, den Dachverband aller nationalen Biathlon-Verbände. Auf Französisch räumte der Ex-Biathlet in einem weiteren Posting ein, dass er kein Gegner von Kunstschnee sei. Biathlon Dauerregen macht Strecke weich: Biathlon-Sprint der Männer kann nicht stattfinden Kritik gab es übereinstimmenden Berichten zufolge auch vonseiten des norwegischen Biathlon-Teams. "Ekelerregend. An einigen Stellen gibt es sehr wenig Schnee. Die Abfahrten waren lebensgefährlich", sagte Johannes Thingnes Bö (30) beim norwegischen Rundfunk "NRK" nach Angaben von Eurosport. Der Thüringer Ex-Biathlet Erik Lesser (35) sagte am Donnerstag auf eine geringe Schnee-Auflage angesprochen in der ARD Sportschau, dass er das selbst zum Weltcup "so schlimm" noch nicht erlebt habe.

