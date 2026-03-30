Biathlon-Olympiasieger wechselt die Sportart! Das hat dieser Ohrring damit zu tun
Frankreich - Als Radsport-Legende Marco Pantani (†34) den Gipfel seiner Karriere 1998 mit den Siegen beim Giro d'Italia und der Tour de France bestieg, da war Émilien Jacquelin (30) gerade einmal drei Jahre alt. Dennoch war der Franzose in den folgenden Jahren seines Lebens vom Italiener inspiriert. Er wurde der Grund, warum Jacquelin eine Karriere im Leistungssport anstrebte und sich dem Biathlon verschrieb.
Nach seinem Gold mit der Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina will er nun auf den Spuren seines großen Idols wandeln und sich damit einen Kindheitstraum erfüllen. Deshalb legt Émilien Jacquelin die Ski vorerst zur Seite und sattelt auf das Rennrad um.
Er wird für das Team Decathlon-CMA CGM an den Start gehen, wie der Rennstall und der Biathlet am Sonntag offiziell bekannt gaben. "Ich bin schon immer Rad gefahren, sei es in meiner Jugend oder während meiner körperlichen Vorbereitung, aber von nun an wird jeder Tag eine neue Herausforderung sein. Ich bin überzeugt, dass die Trainingsmethoden, die Ernährungsbetreuung, die von Van Rysel zur Verfügung gestellte Ausrüstung und der strenge Rahmen des Teams es mir ermöglichen werden, Fortschritte zu machen und einen Meilenstein zu erreichen. Ich möchte mich zu 100 % einbringen, ohne Kompromisse", erklärte Jacquelin.
Seine tiefe Verbundenheit zu seinem Idol Marco Pantani geht sogar so weit, dass er bei den Wettbewerben der Olympischen Spiele in Antholz einen Ohrring des verstorbenen Italieners trug, den ihm die Familie geliehen hatte.
Marco Pantani ist die große Inspiration für Émilien Jacquelin
"Durch diesen Ohrring, dieses Accessoire, das ihn so einzigartig machte, klingt in mir nicht nur Marco wider, sondern eine Idee von Wettkampf: Kühnheit, Draufgängertum, der Mut anzugreifen, wenn niemand es wagt. So erweise ich ihm eine Ehre", hatte Émilien Jacquelin vor den Spielen gesagt.
Ein Teil seiner Familie stammt aus Italien, die Liebe zu Marco Pantani erklärt er wie folgt: "Als ich klein war, hatte unser Vater die Kassette der Tour 1998 gekauft. Seitdem habe ich nie aufgehört, diesen Piraten zu bewundern. Ich wollte sein wie er. Nicht nur Rennen gewinnen, sondern fühlen und andere fühlen lassen."
Pantani war für seinen mutigen und aggressiven Fahrtstil bekannt. Der in Cesena geborene Profi wurde am 14. Februar 2004 tot in einem Hotelzimmer in Rimini aufgefunden.
"Der 14. Februar war für mich nie der Valentinstag, sondern ein tragisches Datum, das zu einem Symbol geworden ist", erklärte Jacquelin zum Todestag Pantanis.
Das große Ziel des Biathleten bleiben die Olympischen Winterspiele 2030 im eigenen Land, doch vielleicht klappt es sogar eines Tages mit einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen. Man darf gespannt sein, wie sich Jacquelin auf dem Rennrad schlägt.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa