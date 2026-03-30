Biathlon-Olympiasieger wechselt die Sportart! Das hat dieser Ohrring damit zu tun

Überraschung im Biathlon: Olympiasieger Émilien Jacquelin geht jetzt in einer anderen Sportart an den Start. Damit möchte er seinem Idol nacheifern.

Von Tina Hofmann

Frankreich - Als Radsport-Legende Marco Pantani (†34) den Gipfel seiner Karriere 1998 mit den Siegen beim Giro d'Italia und der Tour de France bestieg, da war Émilien Jacquelin (30) gerade einmal drei Jahre alt. Dennoch war der Franzose in den folgenden Jahren seines Lebens vom Italiener inspiriert. Er wurde der Grund, warum Jacquelin eine Karriere im Leistungssport anstrebte und sich dem Biathlon verschrieb.

Émilien Jacquelin (30) kürte sich zum Olympiasieger mit der Staffel und trug dabei den Ohrring von Radsport-Legende Marco Pantani (†34). © Hendrik Schmidt/dpa Nach seinem Gold mit der Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina will er nun auf den Spuren seines großen Idols wandeln und sich damit einen Kindheitstraum erfüllen. Deshalb legt Émilien Jacquelin die Ski vorerst zur Seite und sattelt auf das Rennrad um. Er wird für das Team Decathlon-CMA CGM an den Start gehen, wie der Rennstall und der Biathlet am Sonntag offiziell bekannt gaben. "Ich bin schon immer Rad gefahren, sei es in meiner Jugend oder während meiner körperlichen Vorbereitung, aber von nun an wird jeder Tag eine neue Herausforderung sein. Ich bin überzeugt, dass die Trainingsmethoden, die Ernährungsbetreuung, die von Van Rysel zur Verfügung gestellte Ausrüstung und der strenge Rahmen des Teams es mir ermöglichen werden, Fortschritte zu machen und einen Meilenstein zu erreichen. Ich möchte mich zu 100 % einbringen, ohne Kompromisse", erklärte Jacquelin. Seine tiefe Verbundenheit zu seinem Idol Marco Pantani geht sogar so weit, dass er bei den Wettbewerben der Olympischen Spiele in Antholz einen Ohrring des verstorbenen Italieners trug, den ihm die Familie geliehen hatte.

Marco Pantani ist die große Inspiration für Émilien Jacquelin