Pechvogel Fichtner entschuldigt sich nach Biathlon-Drama: "Schmerz sitzt tief"

Nové Město na Moravě (Tschechien) - Es war ein ganz bitterer Biathlon-Moment : Den freudestrahlenden Marlene Fichtner (22) und Leonhard Pfund (22) wurde ihr Premieren-Sieg in der Single-Mixed-Staffel wieder aberkannt , weil Fichtner gegen Sicherheitsbestimmungen verstoßen hatte. Nach dem Tiefschlag entschuldigt sich die junge Deutsche.

Marlene Fichtner (22) und Leonhard Pfund (22) jubelten im Ziel ausgelassen über ihren Sensationssieg. Auf dem Papier blieb der allerdings nicht bestehen, das DSV-Duo wurde disqualifiziert. © Petr David Josek/AP/dpa

"So einen Tag habe ich noch nie erlebt - ein echtes Wechselbad der Gefühle", schrieb Fichtner auf Instagram.

Fichtner in ihrem 15. und Pfund in seinem sogar erst zweiten Weltcuprennen hatten am Samstag in Nové Město eine überragende Leistung am Schießstand und in der Loipe gezeigt und so völlig überraschend die Single-Mixed-Staffel gewonnen.

Doch als sie gerade zur Siegerehrung gehen wollten, folgte der Schock: Finnland und Italien hatten bereits während des Rennens Protest eingelegt, weil Fichtner sich nach ihrem zweiten Liegendschießen mit Gewehr und Brille verheddert und ihre Matte dadurch mit der Waffe nur über einem Arm verlassen hatte.

Ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften - und eine klare Disqualifikation.

Den Moment bezeichnete die Freundin von Olympia-Fahrer Lucas Fratzscher (31) als "blöden Fehler, der mir so nicht noch einmal passieren wird. Der Schmerz darüber sitzt tief und es tut mir unendlich leid für Leo und das gesamte Team."