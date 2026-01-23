Biathlon-Star vor Olympia völlig verzweifelt: "Schlechtestes Rennen meiner Karriere"

Nove Mesto (Tschechien) - Viele Biathlon -Stars lassen den aktuell in Tschechien stattfindenden Weltcup weg, um sich optimal auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina vorzubereiten. Der Schwede Sebastian Samuelsson (28) hingegen ist am Start, erlebte jedoch kurz vorm Highlight der Saison ein absolutes Debakel.

Sebastian Samuelsson (28) gewann den Sprint in Ruhpolding, jetzt erlebte er in Nove Mesto ein Debakel. © Sven Hoppe/dpa

Im kurzen Einzel über die 15-Kilometer-Distanz landete er am Donnerstag auf Rang 73, leistete sich bei vier Schießeinlagen insgesamt acht Fehler und war am Ende völlig verzweifelt. "Das war vielleicht das schlechteste Rennen meiner Karriere. Es ist wirklich traurig, ich will mehr zeigen als das", erklärte er im Interview mit "SVT".

In der bisherigen Saison hatte der Schwede durchweg Top-Ergebnisse eingefahren, zuletzt gewann er den Sprint in Ruhpolding mit zwei fehlerfreien Schießeinlagen. Damit untermauerte er seine Gold-Ambitionen für die Olympischen Spiele, die offiziell am 6. Februar eröffnet werden.

Doch jetzt folgt der Absturz in Nove Mesto, der ihm nicht gerade viel Selbstvertrauen geben dürfte. Warum Samuelsson überhaupt nach Tschechien gereist ist? Vermutlich, um sich die Chance zu erhalten, den Gesamt-Weltcup am Ende der Saison noch gewinnen zu können.

Der 28-Jährige hatte sich für Olympia hohe Ziele gesetzt, denn 2022 in Peking ging er leer aus. Sein bestes Ergebnis war der fünfte Rang im Sprint. Vier Jahre zuvor in Pyeongchang hatte Samuelsson Gold mit der Staffel und Silber in der Verfolgung gewonnen.