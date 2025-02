Emotionales Drama um deutsches Biathlon-Ass! Horn weint und gesteht: "Das hasse ich"

Lenzerheide - Im Ziel kamen ihm die Tränen, er musste von Betreuern getröstet werden, doch das war am Samstag gar nicht möglich. Nach einem Schießdebakel im Sprint der Biathlon-WM in Lenzerheide hat Philipp Horn (30) emotional tief blicken lassen. "Das hasse ich im Biathlon, weil es einfach so viel mehr Enttäuschung als schöne Gefühle manchmal bringt", sagte er in einer Medienrunde.