Saisonaus für deutsches Biathlon-Ass! "Körper spielt aktuell leider nicht mit"

Weidel war bereits vor dem Winter krank geworden und sollte eigentlich später in den Wettbewerb einsteigen. Allerdings habe sie sich bislang nicht vollständig erholt, weshalb "ein uneingeschränktes kontinuierliches Training nicht möglich" gewesen sei, wie es in der Mitteilung des DSV hieß.

Die Zollwachtmeisterin hatte 2018/19 ihr Debüt im Weltcup gefeiert, in der aktuellen Saison ging sie allerdings nur in Hochfilzen an den Start. Dort schaffte sie es im Sprint lediglich auf den 60. Platz, in der Verfolgung fuhr sie immerhin als 49. durchs Ziel.