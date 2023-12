Biathlon-Sportlerin geschockt von Hotel-Horror: "Das ist ein Witz"

Ufa (Russland) - Da will man nur noch auf die Piste! Biathletin Natalia Gerbulova (28) hat mit einem Video die miserablen bis ekelerregenden Zustände im Teamhotel der russischen Wintersportler in Ufa aufgedeckt und sich eindringlich beim Verband beschwert.

Offensichtlich hat sich der Erbauer hier für den falschen Hahn entschieden, der das Wasser einfach auf den Boden statt in die Keramik fließen lässt. Beim Anblick der sprudelnden Fehlkonstruktion kann sich selbst die Biathletin das Lachen nicht verkneifen.

In dem Video ist das Badezimmer der Unterkunft zu sehen, das einige Eigentümlichkeiten bereithält. Die Dusche erscheint ziemlich verdreckt und kommt ohne Vorhang oder anderen Abgrenzungen daher, das Klo hat weder Deckel noch Brille und dann wäre da noch das Waschbecken.

Dort teilte sie nämlich einen Clip aus ihrem Hotelzimmer in der Millionenstadt Ufa, wo vom 15. bis 17. Dezember die nächsten Rennen auf dem Programm stehen.

Die Organisation lässt dabei aber offenbar ganz schön zu wünschen übrig, wie Gerbulova am Dienstag auf ihrem Telegram-Kanal offenlegte.

Beim kürzlich gestarteten Biathlon-Weltcup fehlen die russischen sowie belarussischen Athleten und Athletinnen auch in dieser Saison, schon seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist ihnen die Teilnahme untersagt.

Das Badezimmer in der Unterkunft von Natalia Gerbulova (28) war kaum zumutbar. © Screenshot/Telegram/GERGONOSKUDISKA

"Unsere Toiletten sind furchtbar. Schaut Euch diese Scheiße an. Es gibt nicht einmal einen Vorhang, nicht einmal einen Rand. Das ist ein Witz", klagte Gerbulova. "Seht Euch den Wasserhahn und das Waschbecken an. Seht Euch diesen Horror an!"

In einem weiteren Clip inspiziert die 28-Jährige zusammen mit ihrer Kollegin Jekaterina Noskova (27) die restlichen Räumlichkeiten und entdeckt dabei eine dicke Staubschicht auf der Zimmertür.

"Wir sind sehr froh, dass das Lager in Ufa renoviert wird, aber das geschieht aus irgendeinem Grund während des Wettkampfs, von dem alle im Voraus wussten! Warum werden die Sportler hier untergebracht?", prangerte die dreifache Siegerin im IBU-Cup an.



Immerhin fanden ihre Proteste Gehör. Wie der nationale Biathlon-Verband gegenüber der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti erklärte, wurden Gerbulova und Noskova inzwischen in ein anderes Hotel verlegt.

Zuvor hatte Verbandschef Viktor Maigurov (54) verlauten lassen: "Ich habe das Video nicht gesehen und ich muss es auch nicht zugeschickt bekommen. Wir werden das Problem lösen."