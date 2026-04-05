Biathlon-Star auf Baby-Wolke sieben! Wer zeigt uns hier stolz sein Papa-Glück?
Stockholm (Schweden) - Die Saison verlief für Jesper Nelin (33) alles andere als optimal. Umso besser läuft es für den schwedischen Biathlon-Star privat. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sandra Abremark ist er nämlich erstmals Vater geworden.
Am Freitag verkündete der Staffel-Olympiasieger von 2018 die Geburt seines Kindes auf Instagram und ließ damit seine 14.000 Follower am jungen Familienglück der beiden teilhaben.
"Leben 2.0", schrieb der 33-Jährige zu einem zuckersüßen Bild, das ihn mit seinem Neugeborenen zeigt.
Begleitet wurde das Posting außerdem von einem Kurzclip, in dem der frischgebackene Papa beim sogenannten "Hot Dad Walk" seinen Nachwuchs in der Babyschale stolz aus dem Krankenhaus nach Hause trägt.
Name und Geschlecht des Babys, dessen Geburt schon im Januar öffentlich gemacht worden war, behielt Nelin allerdings für sich.
Biathlet Jesper Nelin blickt auf enttäuschende Saison zurück
Privat rundet der Nachwuchs eine schwierige Wintersport-Saison versöhnlich ab.
In einem Gespräch mit der heimischen Zeitung "Expressen" klagte er zuletzt noch: "Ich gehe nach Hause und lasse mich untersuchen. Irgendetwas stimmt nicht mit meinem Körper."
Nach einer anstrengenden Saison belegte er im Gesamtweltcup Platz 22, war damit der drittbeste Schwede. Nun aber, mit dem zuckersüßen Nachwuchs, genießt er zumindest abseits der Piste einen Höhenflug.
Titelfoto: Fotomontage:Hendrik Schmidt/dpa, Instagram/Screenshot, jespernelin