Biathlon-Star auf Baby-Wolke sieben! Wer zeigt uns hier stolz sein Papa-Glück?

Stockholm (Schweden) - Die Saison verlief für Jesper Nelin (33) alles andere als optimal. Umso besser läuft es für den schwedischen Biathlon -Star privat. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sandra Abremark ist er nämlich erstmals Vater geworden.

Sportlich hatte der schwedische Biathlet Jesper Nelin (33) in dieser Saison wenig Grund zur Freude. © Hendrik Schmidt/dpa

Am Freitag verkündete der Staffel-Olympiasieger von 2018 die Geburt seines Kindes auf Instagram und ließ damit seine 14.000 Follower am jungen Familienglück der beiden teilhaben.

"Leben 2.0", schrieb der 33-Jährige zu einem zuckersüßen Bild, das ihn mit seinem Neugeborenen zeigt.

Begleitet wurde das Posting außerdem von einem Kurzclip, in dem der frischgebackene Papa beim sogenannten "Hot Dad Walk" seinen Nachwuchs in der Babyschale stolz aus dem Krankenhaus nach Hause trägt.

Name und Geschlecht des Babys, dessen Geburt schon im Januar öffentlich gemacht worden war, behielt Nelin allerdings für sich.