Biathlon-Stars fiebern inoffiziellem Saisonstart entgegen, doch es gibt ein großes Problem

Idre (Schweden) - Die Vorfreude, nach einem langen Sommer auf Skirollern endlich in den Schnee eintauchen zu dürfen, war bei den Biathlon -Stars aus Deutschland und den anderen Ländern riesengroß. Doch nun herrscht vor dem inoffiziellen Saisonstart am Wochenende im schwedischen Idre Tristesse: Es mangelt an der weißen Pracht.

Im schwedischen Idre herrscht Schneemangel. Deshalb muss das Programm für den inoffiziellen Saisonstart angepasst werden. © IMAGO / TT

Die Stars der Szene halten sich bereits seit Montag in den nordischen Gefilden auf, wo sich am Wochenende über 70 Frauen und 85 Männer erstmals miteinander messen. Da im Februar 2026 die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo steigen, wollen sich alle diesem ersten Test mit der Konkurrenz stellen, das Teilnehmerfeld weist deshalb Rekordzahlen auf.

Was die Freude erheblich trübt, ist der Zustand der Laufstrecke. "Das Wetter war klar, die Temperaturen lagen über null Grad, daher konnten wir keinen Schnee erzeugen. Aber wir müssen jetzt mit diesen Bedingungen klarkommen", sagte Ulrika Öberg, Direktorin des schwedischen Biathlon-Verbandes dem Expressen.

Das Programm fürs Wochenende musste deshalb gekürzt werden, es finden nur zwei Sprintrennen statt, da den Athleten auf der notdürftig präparierten Strecke sonst förmlich der wenige Schnee unter den Skiern wegschmelzen würde.

"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass bei einem Wettkampf mit vielen Runden viel zu viele Läufer gleichzeitig auf der Strecke sein würden", sagte Öberg über den nur zwei Kilometer langen Rundkurs.