"Noch nie gehört": Biathlon-Stars kennen Maske nicht, die Bakken (†27) bei seinem Tod trug

Lillehammer (Norwegen) - Vor fast einer Woche verstarb der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) im Trainingslager in Italien. Für seine Teamkollegen ist der Verlust besonders schwer zu verkraften.

Vetle Sjåstad Christiansen (33, M.) und Sivert Bakken (†27, r.) waren nicht nur Teamkollegen, sondern auch Freunde. © Roman Koksarov/AP/dpa

"Das ist alles einfach nur schrecklich", sagte Vetle Sjåstad Christiansen (33) gegenüber VG. Am Sonntag vor Weihnachten hatten die beiden sich noch in Frankreich voneinander verabschiedet und sich frohe Weihnachten gewünscht, bevor Christiansen nach Norwegen und Bakken nach Italien reiste - dort wurde der 27-Jährige keine zwei Tage später tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

Bei seinem Tod trug er eine Höhenmaske, die offenbar auf 7000 Meter eingestellt war. Ob die Maske und Bakkens Tod im Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt, eine Autopsie soll Klarheit über seine Todesursache geben.

Christiansen, immerhin seit 13 Jahren im Biathlon-Weltcup unterwegs, gibt zu, von besagter Höhenmaske noch nie etwas gehört zu haben.

"Ich habe keine Ahnung, ich weiß einfach nichts über solche Masken. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine benutzt, oder von jemandem gehört, der eine benutzt. Ich nehme an, dass es dasselbe Prinzip wie bei einem Höhenzelt ist, aber ich weiß es nicht", erklärte der 33-Jährige.

Laut VG kannten auch zahlreiche andere Athleten wie der Deutsche Danilo Riethmüller (26) oder die finnische Top-Athletin Suvi Minkkinen (31), die beim Biathlon auf Schalke teilnahmen, eine Höhenmaske wie Bakkens nicht.