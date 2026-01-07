Mehrere Rennen verschoben! Biathlon-Weltcup in Oberhof wird durcheinander gewirbelt

Oberhof - Das Wetter macht den Plänen einen Strich durch die Rechnung! Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof wirbelt der Wind den Zeitplan durcheinander - es sind sowohl ein Männer- als auch ein Frauenrennen betroffen.

Der Sprint der Frauen in Oberhof wird von Freitag auf Donnerstag vorgezogen. © Martin Schutt/dpa

Weil für Freitag, den 9. Januar, schlechte Wetterbedingungen mit starken Windböen bis 90 km/h angesagt sind, wird der für diesen Tag um 14.25 Uhr geplante Sprint der Frauen vorgezogen, wie die IBU verkündete.

Ziel der Entscheidung sei es, den Sportlerinnen und Sportlern faire Wettkampfbedingungen zu bieten, teilte der Veranstalter auf TAG24-Anfrage mit.

"Es ist eine Entscheidung im Interesse des Sports und der Sicherheit. Durch die Anpassung des Zeitplans reagieren wir frühzeitig und verantwortungsvoll", erklärte Bernd Wernicke, OK-Chef und Geschäftsführer der Oberhofer Sport und Event GmbH.

Der Frauen-Sprint findet nun bereits am Donnerstag, dem 8. Januar, um 14.15 Uhr statt - also kurz nachdem eigentlich die Männer ihren Sprint starten sollten. Deren Wettkampf wurde entsprechend nach vorne verlegt und beginnt jetzt bereits um 11.30 Uhr.

Die Planungen für eine Ehrung des verstorbenen Biathleten Sivert Guttorm Bakken (†27) sind davon aber nicht betroffen, teilte die IBU mit - diese soll nach wie vor zu Beginn des Männer-Sprints durchgeführt werden.