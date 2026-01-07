Erster Weltcup-Start ohne verstorbenen Biathleten Bakken - so besonders wird er geehrt

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof findet das erste Rennen ohne den verstorbenen Sivert Guttorm Bakken statt. Doch Bakken soll auf besondere Weise gedacht werden.

Von Aliena Rein

Oberhof - Zum ersten Mal seit dem tragischen Tod des Norwegers Sivert Guttorm Bakken (†27) kommt der Biathlon-Zirkus wieder für einen Weltcup zusammen. In Oberhof soll der Verstorbene deshalb auf besondere Art und Weise geehrt werden.

Sivert Guttorm Bakken (†27) wird beim Sprint in Oberhof symbolisch mit vor Ort sein. © Taavi NAGEL / AFP Wenn am Donnerstag der Sprint der Männer um 14.10 Uhr beginnt, wird keine Nummer 1 am Start stehen. Stattdessen beginnt das Rennen eine halbe Minute verspätet mit der Nummer 2 - denn die 1 ist symbolisch für Bakken reserviert, wie der Biathlon-Weltverband IBU gegenüber dem norwegischen NRK bestätigte. Demnach erklärte Emilie Nordskar, Generalsekretärin des norwegischen Biathlonverbandes, es werde vor dem Start "eine Minute lang Applaus für Sivert geben, um ihm, seinen Leistungen und seiner Persönlichkeit Tribut zu zollen." Das sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen der IBU und dem norwegischen Verband gewesen, wie man Bakken am besten gedenken könne. Biathlon Biathlon-Star fand Teamkollege Bakken leblos in Hotelzimmer: "Begriff sofort, dass er tot war" Bakkens Teamkollegen zeigen sich damit mehr als einverstanden. "Ich denke, es ist die richtige Art, Sivert zu ehren. Es klingt sehr, sehr schön. Es wird wahrscheinlich ein bisschen weh tun, aber auch sehr schön sein", sagte etwa Johannes Dale-Skjevdal (28).

Norwegens Biathleten laufen in Oberhof mit Trauerflor auf