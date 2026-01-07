Erster Weltcup-Start ohne verstorbenen Biathleten Bakken - so besonders wird er geehrt

Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof findet das erste Rennen ohne den verstorbenen Sivert Guttorm Bakken statt. Doch Bakken soll auf besondere Weise gedacht werden.

Oberhof - Zum ersten Mal seit dem tragischen Tod des Norwegers Sivert Guttorm Bakken (†27) kommt der Biathlon-Zirkus wieder für einen Weltcup zusammen. In Oberhof soll der Verstorbene deshalb auf besondere Art und Weise geehrt werden.

Sivert Guttorm Bakken (†27) wird beim Sprint in Oberhof symbolisch mit vor Ort sein.
Wenn am Donnerstag der Sprint der Männer um 14.10 Uhr beginnt, wird keine Nummer 1 am Start stehen. Stattdessen beginnt das Rennen eine halbe Minute verspätet mit der Nummer 2 - denn die 1 ist symbolisch für Bakken reserviert, wie der Biathlon-Weltverband IBU gegenüber dem norwegischen NRK bestätigte.

Demnach erklärte Emilie Nordskar, Generalsekretärin des norwegischen Biathlonverbandes, es werde vor dem Start "eine Minute lang Applaus für Sivert geben, um ihm, seinen Leistungen und seiner Persönlichkeit Tribut zu zollen."

Das sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen der IBU und dem norwegischen Verband gewesen, wie man Bakken am besten gedenken könne.

Bakkens Teamkollegen zeigen sich damit mehr als einverstanden. "Ich denke, es ist die richtige Art, Sivert zu ehren. Es klingt sehr, sehr schön. Es wird wahrscheinlich ein bisschen weh tun, aber auch sehr schön sein", sagte etwa Johannes Dale-Skjevdal (28).

Norwegens Biathleten laufen in Oberhof mit Trauerflor auf

Sivert Guttorm Bakkens (r.) Teamkollegen um Vetle Sjåstad Christiansen (33, M.) werden in Oberhof mit Trauerflor starten.
Das Team selbst entschloss sich dazu, mit Trauerflor aufzulaufen, wie es bereits Juni Arnekleiv (26) und Mats Øverby (25) beim Biathlon auf Schalke getan hatten.

"Wir wissen, dass es schmerzhaft sein wird" erklärte auch Vetle Sjåstad Christiansen (33): "Wir haben viele talentierte Leute hier, also werden wir unser Bestes geben und versuchen, so gut wie möglich zu sein."

Eigentlich war Bakken bereits für den Weltcup in Oberhof nominiert gewesen, als er am Tag vor Heiligabend plötzlich tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè gefunden worden war.

Den vakanten Platz des Gewinners der kleinen Massenstart-Kristallkugel von 2022 nimmt deshalb Isak Frey (22) ein, der zunächst mit sich rang, ob er auf diese Weise in den Weltcup zurückkehren wollte. Eigentlich hätte er zum Jahresbeginn nämlich im zweitklassigen IBU-Cup am Arber starten sollen.

Schlussendlich fiel die Entscheidung aber für einen Weltcup-Start aus - auch wegen Bakken selbst.

"Die ganze Situation ist absolut grausam. Ich habe lange überlegt, ob ich Siverts Platz einnehmen möchte oder nicht, und bin zu dem Schluss gekommen, dass der beste Weg, ihn zu ehren, darin besteht, nach Oberhof zu gehen", sagte Frey nach seiner Nominierung dem NRK.

