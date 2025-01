Biathlon-Star droht sogar das Saison-Aus: Weltmeisterin muss WM absagen

Marketá Davidová (28) verpasst die WM in Lenzerheide aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. © Lubo Pavlíèek/CTK/dpa

Das bestätigte der Biathlon-Boss Tschechiens Jiří Hamza dem Radiosender "irozhlas". Davidova hatte sich Mitte Dezember einen Bandscheibenvorfall im Rücken zugezogen.

"Ihr Gesundheitszustand ist so, dass Markéta nicht die volle Belastung auf sich nehmen kann, deshalb wird sie die Saison unterbrechen und die Weltmeisterschaften verpassen", erklärte Hamza.

Nicht nur für das Team war das ein ganz bitterer Ausfall, sondern auch sie selbst. Die 28-Jährige war mit einem Sieg im Sprint in Kontiolahti und einem fünften Platz in der Verfolgung in Hochfilzen mehr als gut in die Saison gestartet.

Nun wird sie eine längere Pause einlegen müssen als geplant, der Heilungsverlauf schreite laut Hamza nicht so voran, wie man sich das gewünscht hätte. Am Montag habe es ein erneutes MRT gegeben. Auf den Bildern sei zu sehen gewesen, dass keine große Verbesserung eingetreten sei.

Mindestens drei Wochen werde der Bandscheibenvorfall jetzt noch konservativ behandelt, dann müsse man die Situation neu bewerten.