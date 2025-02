Biathlon-Dominator schlägt erneut zu: Johannes Thingnes Bø holt sich 22. WM-Titel

Lenzerheide (Schweiz) - Er bleibt das Maß aller Dinge: Norwegens Superstar im Biathlon , Johannes Thingnes Bø (31), hat sich am Sonntag den 22. Weltmeistertitel gesichert. Nach dem Sieg im Sprint gewann der Rekordträger auch die Verfolgung bei der WM im schweizerischen Lenzerheide.

Johannes Thingnes Bø hat sein zweites Gold bei der WM von Lenzerheide gesichert. © Martin Schutt/dpa

Dabei konnte sich der Dominator der Szene sogar zwei Strafrunden leisten und feierte dennoch einen Start-Ziel-Sieg.

Hinter ihm entbrannte ein verbitterter Kampf um Silber und Bronze. Am Ende holte sich der US-Amerikaner Campbell Wright wie schon im Sprint den zweiten Platz. Dritter wurde der Franzose Éric Perrot.

Aus deutscher Sicht gab es mit Philipp Horn nur einen einzigen Lichtblick. Der nach dem Sprint emotional so angeschlagene Athlet startete als 44. ins Rennen, konnte sich mit nur einem Fehler in vier Schießeinlagen auf Rang 17 vorarbeiten. Zudem lief er die siebtschnellste Zeit des Tages, das dürfte Balsam auf seine Seele sein.

"Ich muss sagen, so macht Biathlon Spaß, wenn man entspannt in den Gruppen laufen, die Lücken schließen kann und es am Schießstand klappt. Dann ist Biathlon einfach eine schöne Sportart. Im Vergleich zu gestern bin ich ein völlig anderer Mensch", sagte Horn im ZDF.