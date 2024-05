Biathlon-Zoff: Star ärgert sich über böse Gerüchte einer Ex-Konkurrentin

Dass Tiril Eckhoff (33, l.) nur eine Stunde vor ihrer Pressekonferenz noch über ein Karriereende und Familienplanung spekulieren, passte Dorothea Wierer (34, r.) gar nicht. © Bildmontage: IMAGO / Independent Photo Agency Int., IMAGO / Bildbyran

Im Vorfeld wurde viel über den Inhalt spekuliert. Nicht wenige gingen davon aus, dass die Südtirolerin ihre Skier und ihr Gewehr an den Nagel hängt, oder dass sie sogar bereits schwanger sei.

In einer Online-Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch schob sie all diesen Spekulationen endgültig einen Riegel vor und verkündete die Fortsetzung ihrer Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 im eigenen Land.

Sauer stießen ihr dabei die öffentlichen Äußerungen ihrer aktuellen und ehemaligen Mitstreiterinnen auf. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies ein Abschied ist", sagte zum Beispiel Tiril Eckhoff (33) nur eine Stunde vor der Pressekonferenz dem Dagbladet. Zudem äußerte sie, dass es wohl bald an der Zeit sei, dass Wierer Nachwuchs bekomme. Eckhoff selbst war im März 2023 zurückgetreten.

Die Italienerin ging auf dieses Thema ein, sagte, sie habe mit ihrem Mann gesprochen und der gebe ihr jede Freiheit. Dann holte sie zum Seitenhieb aus: "Vielmehr gibt es Leute von außen, die Druck auf mich ausüben. Sie sagen, dass ich immer gesagt habe, dass ich eine Familie möchte", so die 34-Jährige.

Dies sei zwar richtig, den Zeitpunkt bestimme aber immer noch sie selbst, zudem wisse man ja nicht, ob die Träume, die man hege, auch Realität würden.