Darauf wartete die ganze Biathlon-Welt: Superstar Bø verkündet Zukunftsentscheidung!

"Es ist ganz einfach so, dass es mir wirklich Spaß macht, Biathlet zu sein", sagte Bø, der sich im Gesamtweltcup der abgelaufenen Saison nur seinem jüngeren Bruder Johannes Thingnes (30) geschlagen geben musste, vor dem Start der norwegischen Meisterschaften an diesem Wochenende zu VG .

Tarjei Bø bleibt dem Biathlon noch ein weiteres Jahr erhalten. © Hendrik Schmidt/dpa

Der wichtigste Punkt, der für ein Karriereende sprach, war seine Familie. Der 35-Jährige ist mit Langzeitfreundin Gita Simonsen verlobt, die beiden haben einen einjährigen Sohn.

"Es ist das Reisen und das, was damit einhergeht, wenn man Vater geworden ist und viele Jahre lang gereist ist. Man ist viel unterwegs. Gita hat zu Hause viel zu tun, also muss ich respektieren, dass es manchmal schwierig ist. Und die Tatsache, dass du einen kleinen Jungen hast, natürlich auch", schilderte Bø seine Bedenken.

Seiner Verlobten, die er in diesem Sommer heiraten will, spricht er dabei einen großen Anteil an seinem Erfolg zu: "Ich war noch nie ein so guter Biathlet wie seit ich Gita kennengelernt habe, also gebührt ihr ein großer Teil der Anerkennung."

Ob er nach dem kommenden Winter aber noch ein weiteres Jahr dranhängt, erscheint derzeit unwahrscheinlich. Immer wieder machte Tarjei Bø klar, dass er seinen jüngeren Bruder einmal vom Sofa aus Rennen bestreiten sehen wolle, dieser hatte aber bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass er seine Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 beenden will.

Um seinen Plan in die Tat umsetzen zu können, muss der ältere Bruder also 2025 Schluss machen - aber vielleicht überzeugt ihn ein weiterer Erfolgswinter noch ein weiteres Mal, das Gewehr noch nicht an den Nagel zu hängen.