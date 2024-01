Er denkt über Rücktritt nach! Verliert die Biathlon-Welt jetzt diesen großen Star?

Mit zwei Goldmedaillen in der Mixed-Staffel und der Staffel sowie der Silber-Medaille in der Verfolgung und Bronze im Sprint komplettierte Bø in Peking 2022 seinen olympischen Medaillensatz.

Doch nun könnte die Szene mit Tarjei einen ihrer größten Stars verlieren. Denn bei dem 35-Jährigen steht in diesem Sommer nicht nur die Hochzeit mit seiner Freundin Gita Simonsen an, sondern womöglich auch das Ende seiner erfolgreichen Laufbahn.

Egal wie er sich entscheidet: Im Sommer steht erst einmal die Hochzeit mit seiner großen Liebe Gita an. © IMAGO / Sports Press Photo

"Es wäre ein bisschen dumm, weil ich mich so gut wie nie fühle. Ich konzentriere mich jetzt auf dieses Highlight", kommentiert er seine Rücktrittsgedanken selbst. Aber wie sagt man so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.



Das hat im vergangenen Jahr auch Deutschlands Ausnahmebiathletin Denise Herrmann-Wick (35) in die Tat umgesetzt. Sie hängte Gewehr und Skier nach ihrem Weltmeistertitel im Sprint bei der WM in Oberhof sowie zwei Silbermedaillen in Verfolgung und Staffel an den Nagel. Mittlerweile ist sie schwanger und erwartet mit ihrem Mann Thomas Wick (32) Nachwuchs.

Den hat Tarjei Bø mit Sohn Aaron (1) bereits. Ein weiterer Grund, warum mit der Laufbahn jetzt bald Schluss sein könnte, denn der Familienvater will das Glück genießen.

Erst kürzlich kauften er und Gita ein 2,25 Millionen teures Anwesen in Oslo. Das luxuriöse Haus verfügt über 200 Quadratmeter Wohnfläche und 6500 Quadratmeter Grundstück. Viel Platz, um es sich nach seiner Karriere gutgehen zu lassen.