Denise Herrmann-Wick beendet ihre Biathlon-Karriere - und einer freut sich sehr darüber!

Oslo - Die Nachricht kam für viele nicht überraschend. Biathletin Denise Herrmann-Wick (34) beendet ihre aktive Karriere und wird demnach nur noch bei den drei letzten Rennen im norwegischen Oslo dabei sein. Was für viele Fans eine traurige Nachricht war, freut einen Menschen aber ganz besonders.

Biathletin Denise Herrmann-Wick (34) macht Schluss mit dem Leistungssport und möchte sich in Zukunft auf die Familie konzentrieren. © Martin Schutt/dpa

Ihr Lebenspartner Thomas Wick (31) verfasste nach der Bekanntgabe auf Facebook eine sehr emotionale Nachricht.

Darin heißt es unter anderem: "Das Schönste auf dem Weg mit dir, ist zuzusehen wie du dich als Mensch und Persönlichkeit weiterentwickelst, aber nie vergisst zu leben. Du bist dir stets treu geblieben, erfreust dich an Banalitäten, wie dem Staubsaugen, und hast alle mit deinem Schlagerwahn infiziert. Sei es in Sotchi 2014 Helenes 'Atemlos' oder kürzlich in Oberhof 'Der Zug hat keine Bremse'. Du bewegst Menschen, du reißt mit - dabei bist du nur du selbst!"

Was das Karriereende von Herrmann-Wick auch bedeutet? Wohl in Zukunft mehr Zweisamkeit. Darauf freut sich Thomas Wick jedenfalls schon:

"Worte können nicht beschreiben, wie sehr du mich inspiriert und motiviert hast. Ich bin voller Stolz. Vorerst freue ich mich auf einen grandiosen Abschluss in Oslo, bevor wir hoffentlich mehr Zeit miteinander verbringen können… Langlauf und Biathlon hat lange Zeit einen fairen Anteil gehabt."

Doch bevor es so weit ist, möchte die 34-Jährige in Norwegen möglichst noch einen letzten Erfolg feiern. Als derzeit Führende in der Sprint-Wertung hat sie gute Chancen auf die kleine Kristallkugel.