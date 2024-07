Zunge steckte noch auf dem Skistock: Neue Details über Biathlon-Horrorunfall

Galtür (Österreich) - Anfang des Monats schockte die deutsche Biathletin Juliane Frühwirt (26) ihre Follower auf Instagram mit ihrer langen Liste an Verletzungen, die sie im März bei einem Unfall in Galtür erlitten hat - Zungentransplantation inklusive. Was genau eigentlich passiert war, behielt sie aber für sich. Bis jetzt!