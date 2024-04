Zeitpunkt schon fix? Deutscher Biathlon-Star Franzi Preuß deutet Rücktritt an!

Ruhpolding - Verabschiedet sich Deutschlands erfolgreichste Biathletin schon bald in den Ruhestand? Franziska Preuß (30) musste mal wieder eine bittere Saison verkraften, die wohl auch ihre Spuren hinterlassen hat. Denn nun liebäugelt das DSV-Ass ganz offen mit dem Karriereende.

Franziska Preuß (30) musste die vergangene Saison nach einem Infekt frühzeitig beenden. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Das Sättigungsgefühl der Staffel-Weltmeisterin von 2015 werde "immer stärker", wie sie in der neuesten Folge des Podcasts "Extrarunde" erklärte.

"Das ist unabhängig vom Alter. Wer später in den Weltcup kommt, brennt mit 30 vielleicht noch genauso", führte die gebürtige Oberbayerin weiter aus.

Preuß feierte ihr Weltcup-Debüt bereits 2013, der erste Einzel-Sieg gelang ihr allerdings erst im Januar 2019 in Ruhpolding. In der Saison 2020/21 durfte sie sich außerdem über den dritten und damit bislang besten Platz in der Gesamtwertung freuen.

Wahrscheinlich wäre das oder sogar Besseres der 30-Jährigen auch noch früher und danach gelungen, wenn sie sich nicht immer wieder mit Krankheiten rumplagen würde.

"Von daher merke ich so oder so, dass ich im Herbst meiner Karriere bin, unabhängig vom Alter, sondern eher vom Sättigungsgefühl über die Jahre", gewährte Preuß einen Einblick in ihre Gefühlswelt.

Auch die soeben abgelaufene Saison musste sie aufgrund einer notwendigen Operation vorzeitig beenden, landete nach zahlreichen Podestplätzen zum Start aber immerhin trotzdem auf dem elften Rang im Gesamtweltcup.