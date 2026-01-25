Leo Pfund begeistert im Massenstart: Deutschland hat neuen Biathlon-Shootingstar

Nur einen Tag nach dem Disqualifikations-Drama in der Single-Mixed-Staffel hat Deutschlands Biathlon-Newcomer Leonhard Pfund die nächste tolle Leistung gezeigt.

Von Aliena Rein

Nové Město na Moravě (Tschechien) - Als wäre nie etwas gewesen! Biathlon-Newcomer Leonhard Pfund hat das Disqualifikations-Drama vom Vortag hinter sich gelassen und sich in seinem gerade einmal dritten Weltcuprennen lange auf Podiumskurs befunden. Erst beim letzten Schießen verlor der 22-Jährige etwas an Boden und fuhr mit dem 15. Platz trotzdem ein klasse Ergebnis ein.

Debütant Leonhard Pfund (22) präsentierte sich in Nové Město in irre starker Form und empfahl sich für weitere Einsätze. © Petr David Josek/AP/dpa Als hätte er nie etwas anderes gemacht, lief Pfund in der Königsdisziplin Massenstart mit der Weltelite mit und biss sich beinahe das gesamte Rennen über in der Spitzengruppe fest. Drei fehlerfreie Schießeinlagen bescherten ihm vor dem letzten Schießen sogar den vierten Platz, erst bei der finalen Einlage ließ er zwei Scheiben stehen und musste abreißen lassen. Am Ende stand ein immer noch starker 15. Platz zu Buche, mit dem sich der 22-Jährige definitiv für weitere Einsätze im Weltcup empfohlen hat. Kaum zu glauben, dass das im dritten Einsatz sein bisher schlechtestes (sportliches) Ergebnis ist! Mit seinen Leistungen hätte er sogar die DSV-interne Olympia-Norm geknackt, wäre die Nominierungsfrist nicht bereits abgelaufen. Biathlon Pechvogel Fichtner entschuldigt sich nach Biathlon-Drama: "Schmerz sitzt tief" Bester Deutscher wurde beim Sieg von Éric Perrot, der damit das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden übernahm, Roman Rees auf Rang acht, Danilo Riethmüller als dritter DSV-Athlet landete auf Platz 24.

Biathlon: Leonhard Pfund mischt plötzlich oben mit