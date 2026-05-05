05.05.2026 07:47 Legt er das Mikrofon zur Seite? Deutsche Biathlon-Legende hat einen neuen Job

Die deutsche Biathlon-Legende Erik Lesser rückt ins Trainerteam des Verbandes auf. Legt der Thüringer das Mikrofon deshalb zur Seite?

Von Tina Hofmann

Planegg/Oberhof - Schon als Athlet redete er gern Klartext, zuletzt liebten ihn die Fans als kritischen und ehrlichen TV-Experten: Biathlon-Legende Erik Lesser (37) könnte jetzt aber das Mikrofon zur Seite legen, denn der gebürtige Suhler hat einen neuen Job. Der Olympiasieger von 2014 rückt ins Trainerteam des deutschen Ski-Verbandes auf.

Erik Lesser (37, M.) war bei den Olympischen Winterspielen noch als Experte für die ARD tätig. Jetzt rückt er in das Trainerteam des DSV auf. © Hendrik Schmidt/dpa Das teilte der Verband auf Instagram mit. Lesser beerbt auf der Position des Trainers des Nachwuchskader 1 der Juniorinnen damit Vorgänger Alexander Wolf (47). Generell gab es nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Winterspielen im Februar einen großen personellen Umbruch im deutschen Biathlon. "Das DSV-Biathlon-Trainerteam steht: Mit frischer Struktur, vertrauten Gesichtern und neuen Impulsen gehen wir in die kommende Saison – bereit für den nächsten Schritt", heißt es in den sozialen Medien. Erik Lesser hatte neben seiner Tätigkeit als TV-Experte bereits als Schießtrainer der Männer in Oberhof gearbeitet und damit im Mai 2023 die Nachfolge von Mark Kirchner (56) angetreten. Biathlon Nach 14 Jahren im Weltcup: Deutscher Biathlon-Star hört auf Nun wechselt er in den weiblichen Nachwuchs. Der 37-Jährige hatte nach seinem Karriereende 2022 eine Trainerausbildung an der DSHS Köln absolviert und parallel in der ARD als Experte für die Übertragungen der Biathlon-Weltcups gearbeitet.

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