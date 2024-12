Fake News über ihre Herzprobleme? Biathlon-Star wütet gegen Medien

Während gleich mehrerer Rennen in Kontiolahti musste Ingrid Landmark Tandrevold (28) mit Herzrhythmusstörungen stoppen. © IMAGO / Bildbyran

"Danke an alle, die fragen, wie es mir geht", schrieb die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. "Es geht mir gut, auch wenn ich natürlich lieber in Hochfilzen wäre. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn ich Neuigkeiten habe."

Denn Tandrevold musste nach den Zwischenfällen im Einzel und Sprint von Kontiolahti nicht nur die Verfolgung, sondern auch den gesamten nächsten Weltcup-Ort in Österreich auslassen und hofft auf eine Rückkehr kurz vor Weihnachten.

Doch vollständig kann sie sich nicht auf ihre Genesung konzentrieren, sondern muss sich zugleich noch mit von Medien verbreiteten Falschinformationen herumschlagen!

"PS: Da die Medien aktuell eine Menge Fehlinformationen über meinen Gesundheitszustand verbreiten, möchte ich (mal wieder) betonen, dass meine Herzrhythmusstörungen NICHT GEFÄHRLICH SIND!!!", machte Tandrevold ihrem Frust Luft.