Auf Bronze folgte der Absturz! Doch deutsches Biathlon-Ass will mehr Medaillen

"Am Schießstand habe ich leider zu oft einen Fehler geschossen - nicht richtig schlecht, aber auch nicht gut genug", so Strelow. "Dazu kein besonders gutes Laufen. Ungünstig, dass wir dies zum Saisonhöhepunkt nicht besser hinbekommen haben."

Abhaken wollte Strelow auch die danach folgenden Rennen. "Sprint und Verfolger liefen nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Vor allem auf der Strecke", so der Sachse.

Die Flinte ins Korn wirft er nicht: "Jetzt gilt es weiterzumachen. In der zweiten Woche stehen noch paar Rennen an, wo man Medaillen gewinnen kann. Ich denke da auch gerade an die Staffel und dafür mache ich mich fit, und wir schauen, was in der Woche noch geht."