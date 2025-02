Krimi auf der Schlussrunde! Deutsche Biathlon-Staffel holt Bronze zum WM-Auftakt

Selina Grotian überzeugte in der Loipe, musste am Schießstand allerdings etwas zu häufig nachladen. © Martin Schutt/dpa

Eigentlich hatte sich das DSV-Quartett erhofft, dass die in dieser Saison so starken Frauen vorlegen und Deutschland an der Spitze auf die Männer übergeben könnten, doch die Schießleistungen machten Deutschland von Beginn an einen Strich durch die Rechnung.

So hatte Selina Grotian zwar die schnellste Laufzeit ihres Durchgangs, doch insgesamt vier Nachlader sorgten dafür, dass sie nur auf Platz sechs wechselte.

Doch auch Franziska Preuß kam nicht fehlerfrei durch und verlor obendrein noch eine Menge Zeit auf ihre ärgste Konkurrentin um den Gesamtweltcup, die Französin Lou Jeanmonnot.

Zur Halbzeit lag Team Deutschland dann schon beinahe eine Minute zurück, doch zumindest die Podestplätze waren in greifbarer Nähe. Philipp Nawrath brauchte dann allerdings satte fünf Nachlader, weil aber auch die Konkurrenz patzte, konnte auch er auf Platz vier an Schlussläufer Justus Strelow übergeben.