Nach Fremdgeh-Offenbarung bei Olympia: Biathlon-Star trifft schwerwiegende Entscheidung

Norwegen - Bei den Olympischen Winterspielen machte er seinen eigenen Fremdgeh-Skandal öffentlich, holte danach noch einmal Bronze und zweimal Silber. Nun hat Biathlon -Star Sturla Holm Lagræid (29) eine wichtige Entscheidung getroffen.

Sturla Holm Lagræid (29) hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Einzel bei den Olympischen Winterspielen seinen eigenen Fremdgeh-Skandal öffentlich gemacht. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Norweger zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, zumindest aus der virtuellen. Denn er verabschiedete sich am Freitag vom Internet. "Hallo an alle. Ich habe mich dazu entschieden, die sozialen Medien zu verlassen", schrieb der siebenmalige Weltmeister in einer Instagram-Story auf seinem Account kurz und knapp.

Er wolle allen danken, die ihm gefolgt seien und ihn unterstützt hätten. "Es war eine lange Reise, danke", erklärte er. Sturla Holm Lagræid hatte nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Einzel bei den Olympischen Winterspielen weinend vor den TV-Kameras gestanden, dass er seine Freundin betrogen habe.

"Es gibt jemanden, der heute vielleicht nicht zusieht. Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen. Die schönste, tollste Person der Welt, und vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und sie betrogen", erklärte er.

Daraufhin hatte er nicht nur einen öffentlichen Shitstorm in den sozialen Medien kassiert, sondern war auch bei seinen Teammitgliedern in Ungnade gefallen.