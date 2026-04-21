Biathlon-Nation in der Krise: Athleten meutern! Zwei Deutsche sollen Karren aus dem Dreck ziehen

Innsbruck (Österreich) - Die Glanzzeiten des österreichischen Biathlons sind lange vorbei, der einst von WM- und Olympiamedaillen verwöhnte Verband steckt in der Krise. Das geht auch an den Athleten nicht spurlos vorbei – diese meutern jetzt offenbar gegen den Sportlichen Leiter Christoph Sumann (50)!

Christoph Sumann (50), Sportlicher Leiter des ÖSV, bekam bei den Olympischen Spielen in Antholz nachträglich eine Medaille aus Vancouver 2010 überreicht. Seither ist die einstige Biathlon-Nation allerdings tief in die Krise geschlittert. © Hendrik Schmidt/dpa

Die beiden besten Athleten Lisa Hauser (32) und Simon Eder (43) zurückgetreten, besagter Eder als 34. im Gesamtweltcup trotz seiner 43 Jahre der mit weitem Abstand beste Österreicher, häufige Materialschwierigkeiten: Die Probleme beim ÖSV sind groß.

Vor einem Jahr war Christoph Sumann (50), der zur Goldenen Generation um Eder gehörte und selbst insgesamt jeweils vier Olympia- und WM-Medaillen gewann, als Sportlicher Leiter angeheuert worden, um das Ruder herumzureißen, und steht jetzt selbst im Kreuzfeuer der Kritik.

Wie die Krone berichtete, seien insgesamt 16 (!) Athleten auf ÖSV-Boss Mario Stecher (48) zugekommen und hätten ihn um Hilfe gebeten. So sei es unter Hoffnungsträger Sumann nicht besser geworden, sondern ganz im Gegenteil.

Demnach spare der 50-Jährige an den falschen Enden, wie etwa der Trainingsmethodik und bei den Athleten hoch angesehenen Mitarbeitern, denen für die kommende Saison bereits gekündigt wurde.

Außerdem verärgerte er die Sportler offenbar damit, dass er beim Saisonfinale in Oslo fehlte, wo Eder und Hauser verabschiedet wurden, und stattdessen nicht einmal zu den österreichischen Meisterschaften fuhr, sondern an einem privaten Skirennen teilnahm.