"Tut wahnsinnig weh": Kostet mysteriöses Rückenproblem Biathlon-Star den Saisonstart?

Geilo (Norwegen) - Er ist einer der Shootingstars des letzten Winters: Der norwegische Biathlon-Star Vebjørn Sørum (27) feierte in der abgelaufenen Saison seinen ersten Weltcup-Sieg und ist endgültig in der Biathlon-Elite angekommen. Vor der Olympia-Saison macht ihm jetzt allerdings sein Körper einen Strich durch die Rechnung.

Vebjørn Sørum (27) weiß noch nicht, ob er beim Saisonauftakt in Östersund an den Start gehen kann. © Sven Hoppe/dpa

Zwei Wochen vor Saisonstart hielten die Norweger ihre Weltcup-Qualifikation in Geilo ab, doch Sørum blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Im Sprint landete er mit vier Fehlern nur auf dem 46. Rang, den Massenstart brach er gar mitten im Rennen ab - zu groß waren seine Schmerzen, wie er im Anschluss bei TV2 verriet.

"Es ist etwas mit meinem Körper. Es scheint, als ob etwas eingeklemmt ist und ich keine Durchblutung mehr habe", sagte Sørum: "Ich habe viel daran gearbeitet, aber niemand findet heraus, was es ist."

Laut dem Einzel-Sieger von Ruhpolding 2025 handele es sich um muskuläre Probleme, die ihn trotz guter körperlicher Verfassung nicht konkurrenzfähig machen.

"Es ist eine Überlastung. Ein Muskel, die etwas zu stark drückt", erklärte der 27-Jährige, es gehe um eine Verbindung vom Knie bis in den Rücken: "So habe ich in dieser Gesellschaft keine Chance. Ich bin in besserer Form als je zuvor, aber es tut wahnsinnig weh und ich kann nicht schieben."