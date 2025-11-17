Harte Entscheidung im deutschen Biathlon-Team: Drei dürfen nicht im Weltcup ran

Planegg - Der erste Weltcup im Biathlon steht kurz bevor, beim deutschen Skiverband (DSV) ist darum bereits jetzt die erste Entscheidung gefallen und die ist für drei Athleten besonders hart: Johannes Kühn, David Zobel und Roman Rees dürfen beim Auftakt im schwedischen Östersund vom 29. November nicht ran.

Trotz eines zweiten und dritten Platzes bei der internen Qualifikation der Deutschen im Rahmen der offenen schwedischen Meisterschaften haben es David Zobel (29, l.) und Johannes Kühn (33, r.) nicht ins Weltcup-Aufgebot geschafft. © IMAGO / Bildbyran

Ins Team geschafft haben es dagegen: Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Simon Kaiser und Lucas Fratzscher.

Strelow und Nawrath waren bereits gesetzt, Fratzscher und Kaiser sind die Gewinner der Qualifikations-Gesamtliste vom Wettkampf am vergangenen Wochenende im schwedischen Idre. Horn und Riethmüller schafften es dank Trainerentscheid ins Team.

Ein genaues Statement gibt es vom DSV noch nicht, der Verband postete die Nominierung nur auf Instagram. Vor allem für Kühn ist es eine enorm harte Entscheidung. Er nahm in der vergangenen Saison an allen Weltcups teil, wurde bei der WM mit der Staffel Vierter.

Bei Zobel und Rees kommt es eher weniger überraschend, dass sie nicht dabei sind, sie waren schon im letzten Weltcup-Winter nur sporadisch Teil des deutschen Teams und kamen immer wieder im zweitklassigen IBU-Cup zum Einsatz.

Wer genau dann zumindest dort zum Einsatz kommt, entscheidet sich erst in dieser Woche, wenn noch einmal Ausscheidungsrennen in Ruhpolding auf dem Programm stehen.