Deutscher Biathlon-Star Strelow testet gegen die Schweden: "Spaß macht es keinen"

Idre (Schweden) - Am 29. November beginnt die Weltcup-Saison für Justus Strelow (28) im schwedischen Östersund. Aktuell ist der Hermsdorfer 250 Kilometer weiter südlich in Idre, wo er mit den Bedingungen und am Wochenende beim schwedischen Saison-Opening kämpft ...

Justus Strelow (28) Mitte Oktober beim neuen Loop One Festival in München. © Sven Hoppe/dpa

Regen, acht Grad, die gut zwei Kilometer lange Kunstschnee-Loipe ist tief. "Spaß macht es keinen", räumt der 28-Jährige ein. Er hat versucht, das Positive daraus zu ziehen und für den Winter ein paar Erkenntnisse zu gewinnen, um bei solchen schwierigen Schneeverhältnissen gute Leistungen abzurufen.

Überhaupt sind die Trainingstage in Idre als eine Art Grundlagentraining für die anstehende Saison gedacht. Deshalb durfte auch seine Frau Elli mit dem wenige Monate alten Sohn mit.

Bevor es für die drei am Dienstag wieder ins mittlerweile heimische Erfurt geht, stehen zwei Sprintrennen an.

"Wichtig ist mir dabei die Schießleistung. Wenn ich bei einem alles treffe und im zweiten eine Scheibe verfehle, bin ich zufrieden", so Strelow. "Läuferisch will ich nicht so weit weg sein."

Die starken Schweden um Sebastian Samuelsson (28) werden schon die Richtung vorgeben.