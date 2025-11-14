Nach Skandalen im Biathlon: Eine Sportlerin bricht ihr Schweigen, die andere bekommt einen Maulkorb

Bessans (Frankreich) - Sie wurde beklaut, belogen und betrogen: Die französische Biathletin Justine Braisaz-Bouchet (29) steht seit zwei Jahren im Fokus des Kreditkartenskandals um ihre Kollegin Julia Simon (29). Nach dem Urteil hat sie nun ihr Schweigen im Rahmen des Trainingslagers in Vorbereitung auf die Saison gebrochen.

Justine Braisaz-Bouchet (29) zeigte sich nach dem Skandal um Teamkollegin Julia Simon (29) extrem professionell. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich gehe damit so um, wie ich es seit zwei Jahren tue. Ich gebe mein Bestes, um zwischen dem Sport und allem, was außerhalb des Sports liegt, zu unterscheiden", sagte die Athletin mit viel menschlicher Größe der L'Équipe.

Simon hatte nicht nur die Kreditkarte von Braisaz-Bouchet geklaut und war damit auf Einkaufstour gegangen, sondern sie hatte auch gelogen und die Tat - zumindest stets öffentlich - bestritten. Der große Knall kam dann bei der Verhandlung vorm Gericht in Albertville, als Simon alle Vorwürfe einräumte und zu einer Bewährungsstrafe von drei Monaten und 15.000 Euro Geldstrafe verurteilt wurde.

"Es gab ein Urteil, und man könnte sagen, dass dieses Urteil es ermöglicht, sich noch mehr auf den Sport zu konzentrieren", sagt Braisaz-Bouchet dazu.

Beim ersten Weltcup in Östersund wird Simon fehlen, doch schon in Hochfilzen Mitte Dezember wird sie wohl wieder dabei sein.