Krankheits-Odyssee geht weiter! Deutscher Biathlon-Star fällt schon wieder aus

Franziska Preuß (30) fällt schon wieder erkrankt aus. © Hendrik Schmidt/dpa

Am gestrigen Samstag war Preuß zum Auftakt des Winters in der Mixed-Staffel noch ein tolles Rennen gelaufen, hatte keinen einzigen Fehler geschossen und das deutsche Quartett in der Nähe des Podestes gehalten.

So sollte es in der Damen-Staffel am heutigen Sonntag im Idealfall weitergehen, doch daraus wird nun nichts - bereits am zweiten Tag der Saison muss Deutschlands beste Biathletin passen!

"Bei Franzi kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern. Aus diesem Grund wird sie die heutige Staffel nicht bestreiten und durch Vanessa Voigt ersetzt", teilte der DSV auf Instagram mit.

Ausgerechnet Franziska Preuß! Die 30-Jährige hat in den vergangenen Jahren eine unfassbare Krankheits-Odyssee hinter sich, fiel quasi in jedem Winter länger aus oder war krankheitsgeschwächt.