Laura Dahlmeier (†31) über Bergsteigen und Biathlon am Limit: "Muss jetzt schauen, dass ich das überlebe"

Garmisch-Partenkirchen - Der tragische Tod von Laura Dahlmeier (†31) vor rund drei Monaten hat nicht nur die Biathlon-Welt bis ins Mark erschüttert. Nun bekräftigt ein neues Buch, dass die siebenfache Weltmeisterin das Bergsteigen wirklich innig geliebt hat - auch wenn ihr diese Leidenschaft letztlich das Leben kostete.

Laura Dahlmeier starb Ende Juli nach einem Steinschlag im pakistanischen Karakorum-Gebirge bei der Besteigung des Laila Peak. Sie wurde nur 31 Jahre alt. © Matthias Balk/dpa

"Im Herbst 2024 bin ich während einer Himalajaexpedition gleich zweimal innerhalb von drei Tagen auf den 6.814 Meter hohen Ama Dablam geklettert und habe dabei, ohne dass es beabsichtigt war, einen Weltrekord aufgestellt", erinnert sich die Oberbayerin im Buch "Bock auf Biathlon" von Taufig Khalil. Das Werk erscheint am 5. November, "t-online" liegen aber bereits erste Ausschnitte vor.

Sie habe nach der ersten Gipfelbesteigung im Zuge einer TV-Doku noch etwas Zeit gehabt und trotz der Bedenken ihrer Mitstreiter kurzerhand entschieden: "Ich gehe wieder, und ich gehe allein."

Es sei ein Moment gewesen, der sie an die WM 2017 erinnert habe. Damals ging Dahlmeier demzufolge nämlich an ihr sportliches Limit.

Bereits nach dem Goldsieg im Einzelrennen sei sie total erschöpft gewesen, doch wenig später stand noch die Staffel an. Dort quälte sich die langjährige DSV-Biathletin zum Triumph ins Ziel.

"Ich bin richtig zusammengeklappt. Als die Mädels aus meinem Team kamen, um mit mir zu feiern, bin ich flach mit dem Gesicht voran in den Schnee gefallen und war weg", so Dahlmeier. "Was mit diesem Rennen war, das war mir zu dem Zeitpunkt wurscht. Ich dachte: 'Ich muss jetzt schauen, dass ich das überlebe.'"