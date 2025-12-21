Traum von Olympia geplatzt! Deutscher Biathlon-Star erhält schlimme Diagnose

Ruhpolding - Das ganze Jahr über ist der deutsche Biathlon -Star Johanna Puff (23) vom gesundheitlichen Pech verfolgt, jetzt kam es für die Bayerin knüppeldick. Denn nachdem sie zu Beginn der Saison im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach an einem Anstieg kollabiert war und ins Krankenhaus musste , erhielt sie nun eine Horror-Diagnose.

Johanna Puff (23) muss jetzt stark sein: Bei ihr wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. © Martin Schutt/dpa

Bei der zweifachen Junioren-Weltmeisterin wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Für jeden Menschen, aber besonders Leistungssportler kann das lebensgefährlich sein. Puff kann von Glück sprechen, dass der Grund für ihre gesundheitlichen Beschwerden gefunden wurde.

"Leider zwingt mich eine Myokarditis dazu, in den nächsten Wochen mit dem Training und den Wettkämpfen zu pausieren", schreibt sie am Samstag auf ihrem Instagram-Profil.

Für die 23-Jährige, die sogleich einige Bilder aus dem Krankenhaus postete, ist das in der Saison der Olympischen Winterspiele ein heftiger Rückschlag. Sie wird mit dieser Erkrankung die Wettkämpfe im Februar in Mailand und Cortina definitiv vom heimischen Fernseher aus ansehen müssen.

"Endlich weiß ich, was in den letzten Wochen los war, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem kurz vor Beginn der Saison, in der ich mir klare Ziele gesetzt hatte", ist die deutsche Biathletin zum einen erleichtert, aber natürlich auch unendlich traurig.