Sie verpasste die gesamte Saison! Biathlon-Superstar packt über lange Leidenszeit aus

Denn Vittozzi war nach dem Gewinn des Gesamtweltcups und ihres ersten Einzel-Titels bei einer WM auch den Sommer über in bestechender Form , hatte sich weiter verbessert und das klare Ziel vor Augen, ihren Triumph zu wiederholen.

Ihr Rücken machte der Italienerin einen Strich durch die Rechnung. © MICHAL CIZEK / AFP

"Eine mittelmäßige Saison zu haben, in der ich mein Potenzial nicht zu 100 Prozent ausschöpfen konnte, machte keinen Sinn, denn dann hätte ich keine Zeit gehabt, mich zu erholen", erklärte die zwölffache WM-Medaillengewinnerin.

Doch auch, wenn Vittozzi wusste, dass das objektiv die richtige Entscheidung war, fiel es ihr schwer, von außen zuzuschauen.

"Es war ein bisschen destabilisierend, nicht an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Es war ein Schock und ich musste mir Zeit nehmen, um das zu verarbeiten", sagte die Biathletin: "Ich hatte viel Druck und Sorge."

Aktuell gehe es ihr jedoch gut, sie nehme an einem speziellen Rehaprogramm teil, um die Schmerzen unter Kontrolle zu halten.

"Tag für Tag sehe ich Verbesserungen, und das macht mich gelassener", erklärte Vittozzi. Das Ziel ist klar: Bei den Winterspielen 2026 in Antholz will die Italienerin ihren ersten Olympiasieg feiern. Rund zehn Monate hat sie noch, um sich dafür in Form zu bringen.