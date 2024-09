Nach dem City-Biathlon ging es direkt weiter! Darum war Strelow im Reisestress?

Dresden - Nach dem Kräftemessen mit dem norwegischen Superstar Johannes Thingnes Bö und Platz drei beim City Biathlon in Dresden wurde es für Justus Strelow stressig ...

An der Elbe rollerte Justus Strelow (27) am Sonntag noch. Am heutigen Dienstag trainiert er am Fuße der Alpen-Riesen der Tour de France. © Lutz Hentschel

"Ich fahre gleich zurück nach Erfurt", verriet der Hermsdorfer, der längst die Heimat der Eltern für die thüringische Hauptstadt getauscht hat.

Allerdings musste der beste Schütze des vergangenen Weltcup-Winters am frühen Montag nicht am Stützpunkt in Oberhof trainieren, er saß den ganzen Tag im Auto.

"Es geht ins Trainingslager nach Bessans", so Strelow. Das bedeutete, gut 1000 Kilometer nach Frankreich zu fahren, um dort in der Höhe am Fuße der berühmten Gipfel der Tour de France sich zu quälen.

Geht das Rennrad mit? "Nein. Das Mountainbike", lachte der 27-Jährige.