Nach Ski-Drama: Biathlon-Wunderkind Grotian holt ersten Weltcup-Sieg!

Selina Grotian (20) feiert den ersten Weltcup-Sieg ihrer Karriere!

Grotian, die in den letzten Wochen stets mit ihrer Stärke in der Loipe überzeugt hatte, ließ nur eine einzige Scheibe stehen und sicherte sich so überlegen den ersten Sieg auf höchstem Niveau in ihrer Karriere.

Dabei hatte sie im Verfolger am gestrigen Samstag noch unfassbares Pech gehabt!

Von Position fünf an war sie mit einer hervorragenden Ausgangsposition gestartet, doch schon auf der ersten Runde passierte ihr ein großes Missgeschick - die Bindung ihres Skis war gebrochen, sodass sie lange warten musste, bis sie einen neuen gereicht bekam und schließlich auf zwei unterschiedlichen Skiern das restliche Rennen absolvierte.

Trotz des Zeitverlusts von über einer Minute ließ sie sich nicht aus der Ruhe bringen, schoss nur zweimal daneben und rettete sich noch auf Platz 14 ins Ziel.

Diese Leistung setzte sie am heutigen Sonntag fort und belohnte sich so mit ihrem ersten Podestplatz - und das direkt ganz oben.