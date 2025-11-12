Nächster Riesenskandal im französischen Biathlon-Team enthüllt

Frankreich - Kaum ein paar Tage sind für das französische Biathlon -Team nach dem Urteil in Folge des Kreditkartenbetrugs von Top-Star Julia Simon (29) vergangen, da kommt der nächste Skandal ans Licht und der hat es in sich.

Jeanne Richard (23, r.) soll Ende der vergangenen Saison das Gewehr ihrer Konkurrentin Océane Michelon (23, l.) manipuliert haben. © IMAGO / Vitalii Kliuiev

Wie "Le Dauphiné Libéré" und "Dicodusport" berichten, soll es bereits im Sommer zu einem Riesenskandal gekommen sein. Wie schon bei der Affäre um Simon, als Justine Braisaz-Bouchet (29) die Geschädigte war und den Fall mit ihrer Anzeige an die Öffentlichkeit brachte, soll die Athletin erneut einen unglaublichen Vorgang aufgedeckt haben.

Denn sie soll am Ende der vergangenen Saison Jeanne Richard (23) im Rahmen eines Weltcups dabei erwischt haben, wie sie die Waffe ihrer Konkurrentin Océane Michelon (23) manipulierte. Richard absolvierte fast das gesamte Programm im Weltcup, wurde bei der WM in Lenzerheide sogar Vierte im Massenstart.

Zu Beginn der Sommervorbereitung 2025 war die Athletin kurzzeitig ausgeschlossen, ging zuletzt beim One Loop Festival in München aber wieder an den Start. Sie soll die Vorwürfe bestritten haben, der Vorfall wurde intern geklärt, soll die erheblichen Spannungen im Team aber weiter verschärft haben.

Und genau deshalb soll jetzt Cheftrainer Cyril Burdet (47) kurz vor dem Saisonstart Ende November in Östersund mit seinem Rücktritt drohen. Der französische Verband ist wenige Monate vor den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo enorm besorgt.