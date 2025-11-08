Simon-Skandal belastet Frankreichs Biathlon-Team: Wirft der Trainer jetzt das Handtuch?

Cyril Burdet (47, r.) im Dezember 2024 beim Weltcup in Hochfilzen an der Seite von Julia Simon (29). © IMAGO / MAXPPP

Wie "Le Dauphiné" berichtet, ist die Stimmung in der Mannschaft nämlich arg angespannt, was nun zum Abschied von Nationaltrainer Cyril Burdet (47) führen könnte.

Der Coach hatte das Team im Frühjahr 2022 übernommen und in den vergangenen drei Jahren hervorragende Arbeit geleistet, allerdings soll ihn die aktuelle Situation zunehmend belasten.

Er habe sich die Aufgabe demnach einfacher vorgestellt und könne mit dem großen Druck ob der lauten Nebengeräusche schlecht umgehen.

Sollte er sein Amt im Rahmen des Betrugsskandals tatsächlich niederlegen, würde ihn der französische Skiverband (FFS) laut des Berichts aufgrund seines bislang äußerst erfolgreichen Engagements zwar gern in anderer Funktion behalten, das könnte sich wegen des offenbar vorhandenen Interesses anderer Verbände aber schwierig gestalten.

Seit dem Eklat um die zehnfache Weltmeisterin herrsche vor allem im Frauenteam der FFS eine entzündliche Atmosphäre. Nach Informationen des Blattes sei es vergangenen Winter noch zu einem weiteren Vorfall gekommen, der jedoch nicht direkt mit Simon zu tun gehabt habe.

Demzufolge habe sich die Gruppe während des Sommer-Trainingslagers entsprechend immer weiter gespalten.