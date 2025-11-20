Gewehrmanipulation im Biathlon? Reaktion vom Verband macht Fall noch mysteriöser

Frankreich - Die Mannschaft kommt einfach nicht zur Ruhe! Kurz nach dem Kreditkarten-Eklat um Biathlon-Star Julia Simon (29) kursierten Gerüchte um einen weiteren Vorfall im französischen Nationalteam, bei dem Jeanne Richard (23) das Gewehr von Océane Michelon (23) manipuliert haben soll . Der Verband dementiert den Zwischenfall jetzt aber.

Mitte März strahlten Jeanne Richard (23, l.) und Océane Michelon (23, 2.v.l.) noch gemeinsam in die Kamera, in der Woche darauf soll Richard das Gewehr ihrer Kollegin manipuliert haben. Der Verband widerspricht nun. © Jure Makovec / AFP

"Im Gegensatz zu gewissen Gerüchten, die in diversen Medien zirkulieren, wurde kein Fehlverhalten zwischen zwei Athletinnen des französischen Biathlon-Teams festgestellt", teilte der französische Skiverband FFS unter anderem Sport1 zufolge in einem Statement mit.

So hatten verschiedene französische Medien vor wenigen Tagen berichtet, dass Richard beim letzten Weltcup der Vorsaison in Oslo von ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet (29) dabei erwischt worden sein soll, wie sie am Gewehr von Michelon zugange war.

Die Angelegenheit soll intern geklärt und Richard teilweise vom Sommertraining ausgeschlossen worden sein, allerdings keine weiteren Konsequenzen befürchten müssen und regulär am letzten Novemberwochenende in die Weltcup-Saison starten.

Mysteriös bleibt der Fall dennoch: Beide beteiligten Athletinnen betonten im Rahmen der Weltcup-Qualifikationsrennen in Bessans, dass die Sache abgehakt und intern geklärt worden sei, dementierten den Vorfall also selbst nicht.

Auch Eurosport-Experte Michael Rösch (42) erklärte im Biathlon-Podcast Extrarunde kürzlich, dass er bereits in Oslo von der angeblichen Gewehrmanipulation gehört habe und Michelon an dem Wochenende tatsächlich schlechter geschossen habe als sonst. Eine andere Erklärung für das Fehlen Richards im Sommertraining lieferte der Verband zudem nicht.