Tragischer Tod von Biathlon-Star: Neues Detail über Maske kommt ans Licht

Lavazè-Joch (Italien) - Der tragische Tod von Biathlon-Star Sivert Guttorm Bakken (†27) schlägt noch immer hohe Wellen. Jetzt kommt ein neues Detail über die Höhenmaske, die der Norweger bei seinem Tod trug, ans Licht: Sie soll auf eine Höhe von 7000 Metern eingestellt gewesen sein.

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) starb am Tag vor Heiligabend unter noch ungeklärten Umständen im Höhentrainingslager in Lavazè. © Taavi NAGEL / AFP

Das berichtet das norwegische Portal VG und beruft sich dabei auf mehrere, voneinander unabhängige Quellen.

Bakken wurde am Morgen des 23. Dezember im Höhentrainingslager im italienischen Lavazè tot aufgefunden, nur zwei Tage, nachdem er zuletzt im Weltcup angetreten war. Dabei trug der Gewinner der Massenstart-Wertung von 2022 eine Höhensimulationsmaske.

Die Maske simuliert durch Regulierung des Sauerstoffgehalts in der Atemluft, dass sich der Körper auf der eingestellten Höhe befindet. Dadurch sollen mehr rote Blutkörperchen gebildet werden, von denen der Sportler später profitiert, ähnlich dem Höhentrainingslager. Auf 7000 Metern über dem Meeresspiegel enthält die Atemluft allerdings kaum noch Sauerstoff.

Offen bleibt aber, ob Bakken die Maske selbst auf eine derartige Höhe gestellt hat und ob sie zum Zeitpunkt seines Todes überhaupt schon auf 7000 Meter eingestellt war.

Die italienische Polizei ermittelt in dem Fall: Zu den untersuchten Szenarien gehört VG zufolge unter anderem eine Fehlfunktion der Maske oder dass ein Ersthelfer beim Rettungsversuch aus Versehen die Einstellung geändert hat.