Sie träumte von Olympia! Biathlon-Talent aus dem Erzgebirge macht plötzlich Schluss

Elterlein - Noch vor wenigen Tagen sprach sie von ihrem Traum Olympische Winterspiele , nun hat ein großes Biathlon -Talent aus dem Erzgebirge die Karriere beendet. Nach dem Finale des Deutschland-Pokals machte Rosalie Unglaube (20) aus Tannenberg plötzlich Schluss.

Während die anderen Teammitglieder aus dem Nachwuchs des Deutschen Ski-Verbandes schon Bescheid wussten und ihr einen rührenden Abschied in Ruhpolding bereiteten, machte sie das Ende ihrer Laufbahn am Dienstag auf Instagram öffentlich.

"Es fällt mir unglaublich schwer, die richtigen Worte zu finden. Es ist einer der schmerzhaftesten und traurigsten Momente meines Lebens, denn ich beende meine Karriere als Biathletin", schrieb die Sportlerin, die schon mit zwölf Jahren ans Internat der Sportschule Oberwiesenthal wechselte und später in Oberhof ihr Abitur machte.

Der Leistungssport habe ihr Leben geprägt, "all die Jahre von der kleinen Rosalie bis hin zu 'Rosi', der Sportlerin. 15 Jahre lang, drehte sich eigentlich alles nur um dieses eine, laufen und schießen & schießen und laufen", blickt sie auf eine bewegte Zeit zurück.

Erst vor dem Wochenende hatte die Athletin, die eine Ausbildung bei der Bundeswehr macht, in einem Gespräch mit der "Freien Presse" über ihre Ziele, aber auch den hohen Druck in ihrem Sport gesprochen.

Zudem sprach sie von ihrer Teilnahme beim Alpencup-Finale in der Schweiz, den sie nach zahlreichen Podestplätzen anführt, doch sie wird dort nicht mehr antreten, ihr Name fehlt in den Meldelisten.