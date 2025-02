Rücktritts-Andeutung schockt Fans: Macht nächster Biathlon-Weltmeister Schluss?

Lenzerheide (Schweiz) - Sprach nur die Enttäuschung aus ihm oder denkt Émilien Jacquelin (29) tatsächlich über einen Rücktritt nach? In der Verfolgung bei der Biathlon-WM , eigentlich seine Parade-Disziplin, belegte der Franzose nur Platz 15. Danach deutete er an, dass das tatsächlich seine letzte WM-Teilnahme gewesen sein könnte!

Und deutete dann einen Hammer an: "Gleichzeitig könnte es auch für mich die letzte Weltmeisterschaft sein. Ich würde gerne besser abschneiden."

"Ich möchte auf jedem Rennen aufbauen, um mich zu verbessern. Ich befinde mich im Aufbau und es ist schwer zu wissen, was schiefläuft", sagte Jacquelin.

Mit Gold in der Mixed-Staffel starteten seine Titelkämpfe äußerst erfolgreich, in den Einzelrennen danach allerdings blieb der Erfolg bisher aus. Einen Reset wolle er aber vor der zweiten WM-Woche nicht machen, erklärte der Franzose.

Mit der Mixed-Staffel holte Jacquelin (r.) gleich zum Auftakt die Goldmedaille und ist damit jetzt fünffacher Weltmeister. © Martin Schutt/dpa

Reicht nach den norwegischen Brüdern Johannes Thingnes (31) und Tarjei Bø (36) jetzt der nächste Weltmeister seinen Rücktritt ein?

Ein Instagram-Post mit dem Zitat von Jacquelin rief dann auch sogleich entsetzte Reaktionen hervor, seine Anhänger forderten den Franzosen auf, sich das doch noch einmal zu überlegen.

Zumindest in dieser Saison müssen sich die Fans aber noch keine Sorgen um einen Abschied des 29-Jährigen machen: Bis zu den Olympischen Spielen in Antholz im kommenden Jahr wolle er auf jeden Fall weitermachen, erklärte Jacquelin. In diesem Jahr gibt es keine Weltmeisterschaft.

Doch wie es nach Olympia 2026 für den dann 30-Jährigen aussieht, ließ er trotz der Aussicht auf Heim-Winterspiele 2030 in Frankreich offen: "Wenn ich nicht den Willen verspüre, Titel zu holen oder bis zu den Olympischen Spielen 2030 zu gehen, bringt es auch nichts, es zu erzwingen."