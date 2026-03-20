Sachse Schaser erfüllt sich Kindheitstraum im Biathlon-Weltcup!

Oslo (Norwegen) - "Ich kann es gar nicht glauben", gestand Franz Schaser (23) am Freitag nach dem Sprint von Oslo im ZDF. Für den Hermsdorfer ging ein "Kindheitstraum in Erfüllung"!

Franz Schaser (23) feierte auf dem Holmenkollen sein Weltcup-Debüt. (Archivfoto) © IMAGO / Harald Deubert

Der 23-Jährige feierte am berühmten Holmenkollen seine Weltcup-Premiere: "Ich war extrem nervös. Bin vorm Rennen im Hotelzimmer auf und ab gegangen. Dann komme ich ins Stadion und hatte Gänsehaut. Mein erstes Weltcup-Rennen, an dem Ort, mit der Sonne."

Und mit der Leistung! Der Sachse lag nur 1:40,8 Minuten zurück auf Platz 24 hinter dem Tagessieger Sturla Holm Laegreid (29). Und im Gegensatz zum Norweger blieb Schaser fehlerfrei am Schießstand.

"Ich bin sehr zufrieden und überglücklich, wie es am Schießstand gelaufen ist", so der 13. des IBU-Cups (2. Liga im Biathlon).

"Läuferisch bin ich auf der zweiten Runde eingegangen. In der letzten sind mir die Beine um die Ohren geflogen." Dies war ihm egal.