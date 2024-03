Ähnliches Schicksal wie im vergangenen Jahr? Hiobsbotschaft für deutschen Biathlon-Topstar!

Erneuter Tiefschlag für Franziska Preuß (29): Sie wird mindestens die nächsten zwei Weltcup-Stationen verpassen. © Hendrik Schmidt/dpa

Bei der Biathlon-WM in Nové Město erkrankte Preuß, verpasste so die Bronze-Medaille mit der Frauen-Staffel.

Zunächst schien sie auf dem Weg der Besserung zu sein, doch jetzt steht fest: Preuß verpasst nicht nur den Einzel-Wettkampf in Oslo, sondern das gesamte Wochenende und auch das darauffolgende im US-amerikanischen Soldier Hollow!

"Aufgrund anhaltender gesundheitlicher Beschwerden (Atemwegserkrankung) kann Franzi weder bei den restlichen Rennen in Oslo noch in Soldier Hollow an den Start gehen", erklärte DSV-Mannschaftsärztin Katharina Blume.

Doch das ist nicht alles: Wenn es schlecht läuft, könnte auch der gesamte restliche Winter bereits vorbei sein!