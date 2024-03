Schießstand an beliebtem Biathlon-Ort dicht: So schlimm waren die Sicherheitsverstöße!

Oslo (Norwegen) - Die Nachricht schockte vor wenigen Monaten die Biathlon-Welt: An einem der beliebtesten und traditionsreichsten Weltcup-Orten, dem Holmenkollen in Norwegen, wurde die Schießanlage geschlossen, weil die Sicherheit nicht gewährleistet werden konnte. Nun ist klar, was überhaupt genau vorgefallen war.