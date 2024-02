"Seinen Job nicht gut genug gemacht": Biathlon-Legende hackt auf Superstar Bø rum!

Norwegen - Es war die wohl dominanteste Saison aller Zeiten: Im vergangenen Biathlon-Winter gewann Johannes Thingnes Bø (30) sage und schreibe 19 von 25 Rennen und holte den Gesamtweltcup mit fast 500 Punkten Vorsprung. In dieser Saison ist er nicht ganz so überlegen - und erntete dafür heftige Kritik von Biathlon-Legende Ole Einar Bjørndalen (50).

Johannes Thingnes Bø (30) ist auch in dieser Saison im Gelben Trikot unterwegs. Nach seinem dominanten Winter 2022/23 scheint das aber nicht mehr genug zu sein. © Sven Hoppe/dpa

Der norwegische Dominator habe für dieser Saison "viel schlechter" trainiert als für die letzte, sagte der heutige TV-Experte Bjørndalen im NRK über seinen Landsmann.

"Er hat sich wahrscheinlich körperlich und technisch nicht sehr verbessert. Er ist in seinem Skifahren sogar ein wenig stagniert", schimpfte der erfolgreichste Biathlet aller Zeiten.

Besonders der verschwundene Vorsprung Bøs in den Laufzeiten stößt dem 50-Jährigen auf: "Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Spitzenathlet in einem Jahr so viel auf den Zweitplatzierten verloren hat. Das sind extreme Zahlen!"

Ins gleiche Horn stieß auch Ola Lunde (65), ebenfalls früherer Biathlet und heutiger NRK-Experte.

"Er ist viel langsamer geworden. Letztes Jahr war er auf der Piste absolut überragend", sagte der 65-Jährige. "Ich glaube einfach, dass er nicht genug trainiert hat, dass er seinen Job nicht gut genug gemacht hat!"