Tränen im Ziel: Deutsches Biathlon-Talent muss nach Pech-Auftritt getröstet werden

Oberhof - Nach dem Podestplatz in der Single-Mixed-Staffel sah es zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Oberhof auch in der Mixed-Staffel lange gut aus für die deutschen Biathleten. Dann wurde DSV-Talent Julia Tannheimer jedoch zum großen Pechvogel des Sonntags. Im Ziel stand der 19-Jährigen die Enttäuschung darüber ins Gesicht geschrieben.